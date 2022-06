Děti přednesly své tipy a nápady, co by se v našem městě mohlo vybudovat. Výstavbu parkourového hřiště s molitanovou jámou dětem vedení města sice neslíbilo, ale mohou se těšit na rekonstrukci skate parku pod ulicí Královéhradecká a již brzy bude dokončeno také hřiště v podobě pirátské lodi v blízkosti loděnice. Někteří si mohli vyzkoušet, jaké to je sedět v křesle starosty.