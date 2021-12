Můžeme vám povědět, že povídat si o věcech je jedna věc, ale prožít si je, je tedy náramný rozdíl. Nakoukli jsme do života zrakově i sluchově postižených, poslepu jsme plnili několik úkolů. Nejhorší pro nás bylo projít temnou jeskyní, kde jsme neviděli na krok. Osahali jsme si spoustu hraček a hádali podle hmatu, co držíme v ruce. Zkusili jsme si i přečíst vzkaz napsaný Braillovým písmem, což pro nás bylo velmi těžké. O kus jednodušší bylo vyzkoušet si odezírat z úst a nakoupit si tak jízdenku do autobusu.

S tím souvisí také to, že jsme do autobusu nastupovali pomocí bílé hole nebo najížděli plošinou s vozíkem. Vyzkoušeli jsme si také, jak těžké a zdlouhavé mají lidé na vozíčku pro nás tak obyčejné věci jako je praní prádla, sáhnutí do skříně pro šaty, nebo vyndání zubní pasty ze skříňky. Teď už víme, s čím vším musí lidé s hendikepem den co den bojovat a překonávat nástrahy pro nás tak běžného každodenního života. Obdivujeme je s respektem a fandíme každému, kdo se nevzdává.

3. B a paní učitelka Petra Kinclmanová