Žáci se vrátili do dětství svých babiček a dědečků

Žáci 5. C ze ZŠ Školní v Chomutově se vrátili do dětství návštěvou „Retrohrátky“ v chomutovském muzeu. Stovky kusů hraček, her a dalších předmětů je přeneslo do dětského světa generace jejich třídní učitelky paní Šimkové.

Žáci se vrátili do dětství svých babiček a dědečků | Foto: archiv ZŠ Školní Chomutov