V rámci projektového dne Ukliďme svět jsme vytvářeli zajímavé dominanty našeho města a jeho okolí.

Žáci poznávali město. Pak stavěli jeho dominanty | Foto: archiv ZŠ Kadaňská Chomutov

Samotná příprava na projektový den začala již v průběhu září, kdy jsme se rozdělili do skupin a domluvili se, co budeme vyrábět. Již několik dní předem jsme si do třídy nosili různý stavební materiál na naši práci (kartony, různě veliké krabice, vlnu, roličky, hřebíky, kladívka a pod).