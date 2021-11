Jeho pověst ohromného baviče ho totiž předchází. Marně nám paní učitelka připomínala, jak se máme chovat, pěkně se hlásit a hlavně nevykřikovat. Vše vzalo za své hned v prvních vteřinách programu.

Pan Dudek nám povídá: „ No, vůbec se mi nehlaste, to je asi zvykem dětí tady na severu, u nás v Brně to neznáme, pěkně to na mě zakřičte!“ A my křičeli, bavili se a smáli se na celé kolo. A u toho jsme se toho spoustu dozvěděli a naučili. Jak vzniká ilustrace? Dlouho, třeba i rok. Jaké potřeby jsou pro jeho práci důležité? Tužka, štětec, myš, ne ta živá, ale počítačová. A že kreslit se naučí úplně každý? O tom nás přesvědčil po tom, co si nejprve zval ke své kreslicí tabuli nás, děti, a potom i paní učitelky. Naši paní učitelku jsme si vytleskali, protože jsme chtěli, aby si to také užila. Naučila se nakreslit lva, což nás děti moc pobavilo. Za odměnu jsme všichni dostali kartičku s obrázkem a podpisem našeho nového kamaráda, známého ilustrátora, pana Dudka.

Ve škole jsme si ještě připomněli naše zážitky krásnými obrázky. A opravdu moooc se nám povedly. Tak snad zase někdy tady u nás v knihovně.

Žáci 2. C a paní učitelka Dita Nobstová