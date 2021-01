Konečně k nám dorazila pravá ladovská zima a nadělila nám opožděný vánoční dárek. Celé dva dny chumelilo, a tak jsme tedy neváhali vyrazit za sněhem.

Žáci 2. B ze ZŠ Kadaňská na sněhu. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Do školy jsme si vzali boby a pekáče a vydali jsme si na kopec užít si trochu legrace. Výborně jsme si zasportovali. Vraceli jsme se do školy protáhnutí, usměvaví, ale i příjemně unavení. Tak moc jsme si to pochvalovali, že jsme se rozhodli další den sníh využít i ve výtvarné výchově. Stavěli jsme ze sněhu. Posuďte sami. Líbí se vám naši sněhuláci?