Díky žákovským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani na sedm jedinečných životních osudů z této severočeské oblasti a stanou se součástí jedné z nejrozsáhlejších veřejně přístupných online pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa (www.pametnaroda.cz). Veřejná prezentace reportáží mladých dokumentaristů se uskuteční online už 11.června 2021 od 16h na Platformě ZOOM

Projektu Příběhy našich sousedů se v Kadani, Chomutově a Jirkově zúčastnilo i v době komplikovaných studijních i nahrávacích podmínek celkem 25 dětí a 6 pedagogů ze ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň, ZŠ Na Podlesí Kadaň, ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská, Gymnázium Kadaň, ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského a Domu dětí a mládeže v Jirkově.

Sedmi pamětníků spojených s Kadaní, Chomutovem nebo Jirkovem se děti vyptávaly na jejich vzpomínky na dětství, válku, studium, srpen 1968, revoluční rok 1989, na kvalitu života v době totality. Jejich úkolem bylo nejen natočit rozhovor celoživotního vyprávění, ale následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku. V projektu vznikly dvě videoreportáže, jeden komiks a čtyři rozhlasové reportáže. Všechny výstupy žákovských týmů je možné si poslechnout a prohlédnout na odkazu https://www.pribehynasichsousedu.cz/chomutov-jirkov-kadan/chomutov-jirkov-kadan-2020-2021/

Žáci a učitelé z Kadaně, Chomutova a Jirkova se pustili do nahrávání rozhovorů online. Téměř celý projekt absolvovali z domova za podmínek distanční výuky, a přesto dokázali dotáhnout projekt i všechny své reportáže až do konce. Díky tomu se podařilo nahrát rozhovor například s pamětníkem Františkem Polákem, který k 10. výročí internacionální pomoci spojeneckých vojsk odpálil spolu s kamarády sochu Klementa Gottwalda nebo s Josefem Kaufmannem, rodákem z vesnice Leduchówka ve Volyňské oblasti, který v 17. letech narukoval do 1. československého armádního sboru. Pan Kaufmann dnes žije v Domově seniorů v Kadani a nebýt ochoty tamní pečovatelky paní Frolové, která zajistila technicku, jeho příběh by nebyl zaznamenán.

„Ještě před rokem se nahrávání rozhovorů s pamětníky prostřednictvím online video konference mohlo zdát jako nápad z říše sci-fi nebo z daleké budoucnosti. Rozhovory přes Skype už sice v archivu Paměti národa existovaly, většinou ale proto, že se jednalo o pamětníky žijící v zámoří, se kterými jsme se nemohli potkat osobně,” popisuje koordinátorka projektu Tereza Zemanová a dodává: “Rok 2020 však znamenal absolutní průlom a změnu pro všechny zapojené a to jak děti, tak i učitele, pamětníky a pochopitelně i lektory a koordinátory. Museli jsme projekt velmi rychle přizpůsobit, abychom na jedné straně seniory nevystavovali nebezpečí, na druhé straně jsme chtěli zachovat mezigenerační setkávání, protože se senioři často ocitali v izolaci.”

Připojte se s námi do online vysílání Příběhů našich sousedů v pátek 11. června v 16:00 na adrese https://us02web.zoom.us/j/81788433597?pwd=elZzbG9wcnoxcENlRFpGS0FreHVjUT09 a vyslechněte si jedinečné reportáže mladých dokumentaristů i bezprostřední dojmy žáků a učitelů z natáčení.

O projektu:

V roce 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 388 českých škol s více jak 2200 žáky a studenty, kteří pod vedením 442 učitelů zdokumentovali v 559 žákovských dokumentaristických týmech téměř 600 pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské dokumenty jsou dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Věra Tůmová - PR Postbellum