Tváří podzimních Srdíčkových dnů je malý Adámek. Lékaři u něho ihned po narození objevili vzácné propojení žilního a tepenního oběhu v mozku, kterému se říká cévní malformace. Je to život ohrožující onemocnění. Proto musel chlapeček ihned na operaci, bez které by mohl umřít. Po operaci se u něho objevilo masívní krvácení v mozku, což se u tohoto onemocnění stává a Adámek musel na další operace. Dlouhé dva měsíce bojovali v nemocnici o jeho život a nikdo nevěděl, jak to dopadne. Nakonec Adámek svůj boj vyhrál, musí ale hodně rehabilitovat, aby byl jako ostatní děti a opravdu se mu to daří. Jen ty rehabilitace jsou velmi drahé a zdravotní pojišťovny na ně přispívají buď částečně nebo vůbec.

Zakoupením sbírkových předmětů obecně prospěšná společnost Život dětem pomůžete nejen Adámkovi, ale i mnoha dalším vážně nemocným dětem, které se bez laskavé pomoci ostatních neobejdou. Pokud na ulici dobrovolníky nepotkáte, můžete navštívit eshop na www.zivotdetem.cz a sbírkové předměty si zakoupit, také se můžete podívat na www.srdickovedny.cz a přispět online zakoupením obrázku, nebo můžete pomoci zasláním dárcovské SMS na číslo 8 77 77 ve tvaru DMS ZIVODETEM 60. Podpořit nemocné děti můžete taky jakoukoliv finanční částkou na účet 83297339/0800, variabilní symbol 1234.

Život dětem o.p.s. děkuje všem, kterým osud našich nemocných dětí není lhostejný.

Anna Strnadová – Život dětem o.p.s.