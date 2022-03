Na začátku každého koncertu zazněla Ukrajinská hymna, při které většina posluchačů povstala a k tomu následující program slavných evergreenů i šlágrů a hudebních lahůdek dokonale umocnil atmosféru těchto večerů a základní motto „Bojovat krásnými melodiemi proti zlu“ zcela splnilo očekávání.Zpěváci, kteří zpívali na těchto koncertech podali báječné výkony, jsou to sice mladí talenti, ale jejich interpretace potěšila nadšené posluchače. Mladí umělci, kteří s námi měli premiéru obdivovali profesionální muzicírování Festivalového orchestru s dirigentem Martinem Peschikem jako nejvýznamnější a největší soukromé hudební těleso v Ústeckém kraji. Na závěr koncertů všichni povstali. Chci vyjmenovat mladé, talentované zpěváky, kteří si to zaslouží a byli to Lucie Víšková, Michaela Horká, Martin Růža a Richard Pekárek, kteří ze svého repertoáru přednesli posluchačům melodie, které si vybrali a zároveň ukázali, že jsou opravdu nadějné talenty, které kdekoliv budou mít pro posluchače velký význam.