Již tradiční akce nazvaná S vysloužilci do zoo se uskuteční v sobotu 3. října v Zooparku Chomutov v rámci oslavy Dne zvířat.

Ibis v chomutovském zooparku | Foto: Helena Hubáčková

Ve spolupráci s Ústeckým krajem ji pořádá kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Prvních sto návštěvníků, kteří tento den od 9 do 17 hodin přinesou a odevzdají malý spotřebič, obdrží dětskou vstupenku zdarma. Tato akce by měla jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomenout, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu.