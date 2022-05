Pro zpestření venkovních chvil měla všechna oddělení na školním hřišti připravený pohádkový kvíz. Díky němu jsme si mohly, my vychovatelky, ověřit, zda děti dobře znají i české klasické pohádky. Děti si vyzkoušely pracovat ve smíšených skupinách a nás mile překvapila vzájemná spolupráce mezi staršími a mladšími dětmi a opačně. Byla to parádní zábava pro všechny. My jsme se z výsledků přesvědčily, že máme bystré a šikovné dětičky, které si opravdu na závěr zasloužily sladkou odměnu.