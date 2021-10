V týdnu od 1. do 8. srpna měli možnost žáci Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově, spolu s panem učitelem Martinem Ondráčkem, zúčastnit se již tradičního hudebního tábora v Německu na zámku v Colditz. Hudební tábor pořádá Saská hudební rada (Sächsischer Musikrat e.V.), Saská Mozartova společnost (Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V.) a je také spolufinancován z projektu Otevři uši, Evropo! (Ohren auf, Europa!). Letos přijelo z Čech méně žáků než v minulých ročnících, ale pevně věříme ve větší účast v příštím roce.

Momentky z hudebního letního tábora v německém Colditz. | Foto: ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov

Jedna z žaček ZUŠ, houslistka Barbora Hurtová, nám napsala i zpětnou vazbu: „Mně se na hudebním táboře v Colditz líbí hodně věcí, ale nejvíc asi atmosféra a kolektiv. Nikdo nic neřeší, všichni hrají společně pro radost. Nikdo nepotřebuje, aby každý hrál výborně, nikomu nevadí chyby, nikdo se nebojí projevit svůj názor, nebo jak by něco vylepšil, všichni si pomáhají. I když mluvíme dvěma jazyky, přijde mi, že nás hudba spojuje. Přijdu si tam, jako mezi svými, mezi lidmi, kteří mají stejné zájmy, nesedí jen doma u počítače a dokáží si i v dnešní době vzít nástroj do ruky a naučit se něco zahrát. Každý rok se tam vracím ráda a celý rok se na Colditz těším. Němci jsou strašně přátelští, vstřícní a otevření, je mi s nimi dobře. Kdykoliv jsem se na někoho podívala, tak se usmál nebo zamával. Líbí se mi i, jak se dokáží bavit malé děti s o dost staršími spoluhráči, i přes velký věkový rozdíl a musím říct, že mi už teď všichni dost chybí. Přála bych si, aby nás jelo příští roky víc. Takže vy, co váháte, jestli příští rok pojedete, tak to určitě zkuste, ručím vám, že nebudete litovat. Potkala jsem tam hodně zajímavých a milých lidí, a doufám, že se tam příští rok sejdeme zase všichni a užijeme si krásný týden.“