Výzva pro občany Jirkova, kterým není rozvoj města lhostejný

Co vám ve městě chybí nebo naopak s čím jste spokojeni, k jakým aktivitám a investicím by se mělo město v budoucnu směrovat? Zapojte se do tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Jirkova prvním krokem, vyplňte anonymní dotazník.

Obyvatelé se mohou zapojit se do tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Jirkova. | Foto: Ilustrační