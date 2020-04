V neděli o půlnoci měla 9. A z Kadaňské termín odevzdání úkolu z matematiky. Děti samozřejmě projevily klasickou lidskou vlastnost, tou je ponechání vypracování úkolu na poslední chvíli.

9. A z Kadaňské plnila úkol z matematiky na dálku.. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Několik dětí nevědělo ještě odpoledne, jak mají úkol vypracovat. Využili jsme tedy nové výukové metody a domluvili jsme si online hodinu v šest večer. Kdo měl zájem, připojil se v Teams do skupinové konverzace a společnými silami jsme úkol vypracovali. Ukázali jsme si, jak úkol vypracovat online a také to, jak se úkoly v Teams ukládají. Na konci hodiny nám dokonce zazvonil zvonek jako při klasickém vyučování. Konverzaci jsme trochu protáhli i do přestávky, řekli si, kdo se jak má, posunuli jsme raději termín odevzdání, aby všichni, kdo měli o dnešní online hodinu zájem, měli čas úkol vypracovat.