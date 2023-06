„Je opět z čeho vybírat, jeden obrázek je hezčí než druhý. Školská zařízení měla nelehký úkol vybrat ten 'NEJ', který bude reprezentovat školku či školu v hodnocení o absolutní vítěze na webu. Všechny obrázky uvidíte na výstavě v Chomutovské knihovně,“ říká Gabriela Rousková, odborný garant soutěže.

Obrázky v dětské výtvarné soutěži na téma Můj/Náš svět | Foto: se svolením DSO Chomutovsko/koláž Deník

Na našich webových stránkách je umístěna anketa ve dvou kategoriích, kde může široká veřejnost vybrat nejhezčí obrázek z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol. Hlasujte a podpořte svého favorita. Máte možnost nejpozději do 15. června.

Jedná se o 2. ročník výtvarné soutěže na téma Můj/Náš svět pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska.

Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti nakreslily obrázek, který znázorňuje „Co by chtěly vidět, když se podívají z okna“.

Absolutní vítěze vyhlásíme 28. června v 10 hodin v Chomutovské knihovně na vernisáži. Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné dopoledne, které tentokrát bude víceméně v režii dětí. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení.

Do soutěže se přihlásilo 27 školských zařízení. A my chceme všem dětem, které se zapojily do soutěže, poděkovat za krásné obrázky. Máme pro ně připravenu drobnou odměnu, kterou jim osobně postupně předáme.

(gr)