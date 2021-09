Úspěšná venkovní česká výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů od středy 15. září otevře aktuální téma i se soutěží pro děti.

Úspěšná venkovní česká výstava Voda a civilizace přijede zamířila do Kadaně. | Foto: Archiv Deníku

Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti v souvislosti s pandemií stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V září zamíří do někdejšího královského města Kadaň. Návštěvníkům Mírového náměstí ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů Kadaně a okolí. V noci nasvícená expozice tam bude zdarma k vidění od 15. září do 6. října.