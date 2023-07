Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko uspořádal 28. června od 10 hodin vernisáž výstavy dětských obrázků Můj/Náš Svět v Chomutovské knihovně.

Vernisáž výstavy dětských obrázků Můj/Náš Svět v Chomutovské knihovně | Foto: Gabriela Rousková

Na vernisáži byly vyhlášeni a odměněni absolutní vítězové z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol, kteří vzešli z hodnocení veřejnosti na webových stránkách dso-chomutovsko.cz.

Vítězové obdrželi krásné ceny a byly „ověnčeni“ medailemi, které pro tento účel vyrobila a darovala ZŠ Údlice, za což patří velký dík panu řediteli Mgr. Jiřímu Chloupkovi.

K úvodnímu slovu vyzval ředitel Chomutovské knihovny Mgr. Bedřich Fryč coby moderátor akce předsedu Svazku Mgr. Milana Märce. Pro děti i jejich doprovod bylo přichystáno zábavné dopoledne. O program se postaraly dětičky z MŠ Pohádka z Chomutova se svou operkou Budulínek a také žáci 3. třídy ZŠ Strupčice s tanečním vystoupením na písničku Ať je hudba tvůj lék od hudební skupiny Lunetic.

Probíhá další kolo hodnocení výtvarných prací dětí ze škol a školek Chomutovska

Výstava dětských prací probíhá až do konce letních prázdnin v knihovně v dětském oddělení. „Zájem dětí o vernisáž nás velmi mile překvapil a účast dětí, učitelů i rodičů na akci překonala naše očekávání,“ říká Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku. „Při organizaci 2. ročníku výtvarné soutěže pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska jsme se poučili ze zkušeností prvního ročníku. Velké poděkování patří všem učitelkám a učitelům, kteří soutěžní téma dětem skvěle vysvětlili,“ dodává.

„I v tomto roce jsme navštívili všechny školy a školky, které se do soutěže s nadšením a chutí vrhly, a všem dětem, které se do soutěže zapojily, osobně předali drobnou odměnu jako poděkování za krásné obrázky,“ uvedla Gabriela Rousková, odborný garant soutěže. „Velice nás těší vysoká účast, do soutěže se přihlásily skoro 2 tisíce dětí,“ dodala.

Bylo krásné sledovat pozitivní ohlasy přímo na vernisáži i po zhlédnutí celé výstavy. Už teď se těšíme, co nám nadělí příští rok.

(gr)