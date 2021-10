Doposud bylo v rámci obou etap této revitalizace vysázeno 351 stromů, 1 662 čtverečních metrů keřového porostu, 1 080 trvalek a 900 cibulovin. Přestože výsadbové činnosti skončí v listopadu, neznamená to pro projekt definitivní konec. Stejně jako u první etapy bude na výsadbu volně navazovat tříletá rozvojová péče. Firma se bude po 3 roky o rostliny starat, aby dobře rostly, popřípadě dojde k jejich výměně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.