Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. Pokud se chcete vydat na vyhlídku, můžete zvolit dvě cesty.

Když vyrazíte od brány zámku, můžete jít buď po cestě, která vás na ni po téměř kilometru zavede. Další z možností je vidět se do příkrého kopce zkratkou, vedoucí po vyšlapané lesní pěšině. Ta pomalu odhaluje to, co leží pod zámkem a v jeho okolí. Z části asfaltová a zčásti lesní cesta zase nabízí pohledy na přírodní krásy kolem. Při sobotním výletu byla krásná viditelnost, takže se dalo dohlédnout nejen do povrchového dolu a k chemičce v Záluží, ale až do Českého středohoří. (luk)