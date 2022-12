Výchovný koncert Severočeské filharmonie Teplice a děti z Kadaňské

Nevíte, co si pod tím máte představit? Stejně tak byla zvědavá i 4. A. Nebyla sama. Nakonec se k ní přidaly děti ze 4. B, 4. C, 3. A, 3. B, 3. C a pod dohledem dospívajících studentů z 9. A vyrazili společně třemi autobusy vstříc lázeňskému městu za hudbou Ludwiga van Beethovena.

Výchovný koncert Severočeské filharmonie Teplice a děti z Kadaňské. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Už jsme měli reference od sedmáků, kteří dostali termín o den dříve. Čeká vás koncertní projekt skvělých herců a dokonalého orchestru pod vedením šéfdirigenta Petra Vronského. O kvalitě hudby jsme nepochybovali, ale že se navíc ještě něco dozvíme, jsme netušili. Zdroj: ZŠ Kadaňská Chomutov Svatopluk Schuller a Zbyněk Fric si totiž nehráli jen na setkání Goetha s Beethovenem, ale ještě nás toho spoustu naučili z hudební teorie. U nás získali všichni veliký obdiv a doufáme, že v takových projektech budou pokračovat. Jakub Vaverka - třídní učitel 4. A, ZŠ Kadaňská Chomutov