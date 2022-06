Od 13.30 hodin se budou promítat pohádky na téma Přátelství (O makové panence - O makové panence a smutném Emanuelovi, O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi - Jak to všechno viselo na posledním zeleném vlákýnku, Štaflík a Špagetka - Jak Štaflík a Špagetka vařili, Říkání o víle Amálce - Jak vyléčila ty dva, Hrompace a Ohniváče, Káťa a Škubánek - Jak se Škubánek přestal bát, Maxipes Fík - Maxipes Fík ve škole).

Od 15.30 hodin je na programu Historie Večerníčků (Pohádky z mechu a kapradí - Jak Křemílek a Vochomůrka učesali vílu, Maxipes Fík - Zmoudření Maxipsa Fíka, Rákosníček - Jak Rákosníček předjížděl Velký vůz a co z toho bylo, Bob a Bobek - králíci z klobouku - Na stavbě, O loupežníku Rumcajsovi - Jak Cipísek chránil jelení studánku, Jája a Pája - Jak plnili jarní přání).

Doprovodný program:

Před kinem bude probíhat akce od 15 hodin. Bude otevřen Dětský svět u kina s volným vstupem, také fotokoutek a skákací hrad, a to až do 18 hodin. Od 15 do 16 hodin bude probíhat interaktivní představení pro děti.

Slavnostní ukončení festivalu proběhne v 17 hodin s místostarostou města a hostem, hercem Josefem Dvořákem.

Poté dojde na předávání cen režisérem Zdeňkem Troškou a předání výtěžku z prodaných vstupenek charitě. Následovat bude vystoupení Divadla Hnedlevedle až do 18.30 hodin a na závěr promítání pohádky Zlaté pírko od 19 hodin. (luk)