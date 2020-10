Vládní opatření omezují úřední hodiny magistrátu v Chomutově

Čtenář reportér





V souvislosti s vládním nařízením Magistrát města Chomutova s účinností od 12. října do 25. října uzavře pro veřejnost všechny své budovy (Zborovská, radnice, Husovo náměstí). Otevřeno bude pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin.

Budova radnice v Chomutově. | Foto: Město Chomutov