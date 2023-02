Další hodinu už měl Ozobot objet sněhovou vločku. To už nám dalo více práce, ale nakonec se to podařilo většině z nás. Byla to super zábava. Už se těšíme na další úkol. Co to asi bude?

Šárka Kulvajtová - třídní učitelka 5.A, ZŠ Kadaňská Chomutov