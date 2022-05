Tilia Kadaň je nezisková organizace, která pomáhá rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám nebo jedincům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Dříve to byla Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. O změně názvu se rozhodlo loni na podzim a od 1. ledna 2022 organizace používá název Tilia.

Spolu s plánovanou změnou názvu vyvstala i myšlenka na logo. Proto byla vyhlášena v lednu výtvarná soutěž pro žáky pro žáky základních škol starších 12 let a žáky ZUŠ v Kadani. Sešlo se celkem 109 návrhů. Z nich vybrali zaměstnanci Tilie 24, které se dostaly do druhého kola, ze kterého se jich nakonec 10 dostalo do finále. Vítězným se nakonec stalo logo, navržené Terezou Šimonovou, žačkou třídy 7. B ze ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani. Vítězka obdržela mobilní telefon od firmy Comfor – David Beneš a všichni finalisté drobné dárky od města Kadaň. Výstava potrvá do 26. června.

Lucie Králíková