V Oblastním muzeu v Chomutově byla otevřena výstava s názvem Retrogaming, ve které se návštěvníci proletí v čase na přelom 80. a 90. let minulého století. Na výstavě jsou k vidění počítače, herní konzole, staré časopisy, zapomenutá datová média (kazety, diskety) a mnoho jiného, a to od samotných počátků až do 90. let 20. století.