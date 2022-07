„Bylo to fakt super akce. Přišlo hodně lidí, mělo to skvělou atmosféru. My jsme si to náramně užili,“ prozradil s tím, že samozřejmě před vystoupením byla na všech trochu vidět nervozita. „Ale po druhé písničce už to bylo dobré a všechno šlapalo,“ doplnil. Bohemicca Rock byla spolu s formací New Chapter předkapelou, takže se početnému publiku představila ve společnosti trojice známých skupin, jakými jsou Dymytry, Alkehol a Trautenberk. Rauscher také chválil tým, který pracoval na ozvučení litvínovského festivalu. „Všechno fungovalo, jako na drátku. Co víc jsme si mohli přát,“ dodal.