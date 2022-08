U Dirty Old Dogs je charakteristická grungeová špinavost zvuku, teskné bluesové napětí, procítěné minimalistické kytarové aranže a charismatický baryton. Grunge psychedelic-rockoví Dirty Old Dogs vtahují do lákavých melancholických temnot a snových harmonií, které zůstávají v paměti i po probuzení. Se svou poslední deskou Let’s Burn Heaven Again (2021, Indies Scope) obsadili příčky Top desek roku hudebních redakcí (např. Full Moon magazine, musicserver či NewModelRadio.sk a dalších).