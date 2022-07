Zdroj: Youtube

Fat Bat roztáhl svá mocná křídla na podzim roku 2017. Každý z členů už měl zkušenosti z působení v místních kapelách, ale teprve po stmelení této party nabrala kreativita vyšších obrátek. Začalo se makat na novém materiálu, aby koncerty zůstavaly svěží a zábavnou záležitostí. Pozvolným myšlenkovým pochodem dospěli členové ke skromnému závěru, že regionální rybníček už je jim malý a rozhodli se zvěčnit svou práci na netopýřím CD. Jmenuje se Pozvedněte prapory! Natočili ho v únoru a březnu roku 2020 ve studiu Aquarium v Hostivicích u Prahy. Nestyděli se přizvat k mikrofonu i majitele studia Radka Kurce.

S nadšením pak přijali pozvání stát se vystupujícími na festivalu Masters of Rock a stejnou měrou posmutněli, když byl pro ten rok kvůli covidu zrušen.

Tlustí Netopýři ale nesvěsili hlavu. A proč? Protože po „českém“ křtu CD na festivalu Pecká Motopecka, kdy placku „polili“ Ondra Marek (ROXOR) a Tomáš Řeřucha (YBCA), proběhl i křest „mezinárodní“. Ten se uskutečnil 14. srpna 2020 v Sadově, kde Fat Bat vystoupili jako host legendárních S.D.I. a křtu se ujal samotný Reinhard Kruse.

Letos se kapela svého vystoupení na Masters of Rock ve Vizovicích dočkala. „O to víc si koncertu ceníme jako opravdu velkého úspěchu. Někdo z pořadatelů nás asi viděl koncertovat, a tak nás do prostě Vizovic pozvali. Bylo to fakt moc fajn,“ dodává Pavel „Pavlos“ Réz. (luk)