Chomutovská porodnice se snaží reagovat na moderní trendy v porodnictví. Souvisí to s omlazením lékařského kolektivu, který byl během posledních tří let posílen nástupem celkem 8 lékařů - absolventů. „Shodli jsme se, že nás chomutovská porodnice během našich stáží na medicíně oslovila, a to hlavně v přístupu a zkušenostech stávajících lékařů. Většina z nás do té doby ani gynekologii nechtěla dělat. Kolega přišel na stáž rozhodnutý stát se chirurgem a po krátké době tady změnil rozhodnutí a stal se porodníkem. Máme zde prostor pro moderní progresivní přístup ve skvělém týmu, a to se projevuje v naší práci a doufáme i ve spokojenosti klientek,” vysvětluje lékařka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Kamila Žižková.

Zdroj: Youtube

Budoucí maminky se mohou předem seznámit s prostředím, lékařským týmem i možnostmi při porodu a po něm, a to jak online ze svého domova, tak i při návštěvě oddělení při bezplatných předporodních seminářích (neplést s porodním kurzem). Porodnice pořádá semináře v předem vypsaných termínech, při kterých je možné porodnici navštívit a seznámit se s prostory a dostat přímo na místě informace, s čím se chodí do porodnice, jak se na porod připravit, jak probíhá porodní péče. Rodiče mají možnost si s ošetřujícím personálem popovídat.

„Rád bych zdůraznil, že komunikace s maminkami je pro nás nesmírně důležitá. Bereme je jako rovnocenné partnery, s nimiž se všechno snažíme probrat, nabízet možnosti, respektovat přání. Samozřejmě s ohledem na to nejdůležitější, a to je zdraví maminky i dítěte. Věřím, že snaha o co největší informovanost rodiček a naši otevřenost je patrná z facebookového a instagramového profilu chomutovské porodnice. Na první z nich dáváme např. krátká edukační videa a odpovídáme na dotazy budoucích rodiček. Na instagramovém profilu zase lékaři vysvětlují a ukazují metody své práce, nové možnosti, seznamují se zajímavostmi,“ přibližuje MUDr. Michal Zeman, primář chomutovského gynekologicko-porodnického oddělení a ředitel Nemocnice Chomutov.

Co rodičku čeká, pokud se pro chomutovskou porodnici rozhodne? Díky nově upraveným porodním boxům má maminka i s doprovodem zajištěné soukromí, stráví zde celý porod, není již nutné nikam přecházet. K uvolnění při porodu může využívat nefarmakologické metody, např. nafukovací míč, žíněnku, masážní oleje či aromalampu. Pro nastávající rodiče je k dispozici televize, v plánu je muzikoterapie. Maminka si bude moci pouštět hudbu podle vlastního výběru, již doma si nachystat „playlist“ k porodu. Doprovod může s rodičkou trávit nejen dobu porodu na porodním boxe, ale porodnice umožňuje v rámci nadstandardní péče být s maminkou na pokoji i na oddělení šestinedělí.

Pokud porod probíhá normálně, může si maminka vybrat polohu, ve které chce rodit. Případně jí můžeme polohu doporučit s ohledem na průběh porodu. Maminku o jejím stavu zdravotníci průběžně informují, plánované úkony s ní konzultuje a snaží se respektovat přání rodičky formulované v porodním plánu. Chomutovská nemocnice nabízí zdarma tlumení bolesti při porodu cestou epidurální analgesie.

Zajímavý je pro rodičky postup při takzvaném vyvolávání porodu. V případě nezralého nálezu u vyvolávaného porodu se chomutovským porodníkům velmi osvědčila příprava hrdla foley katetrem, tedy balonkem, zavedeným mezi hlavičku plodu a čípek děložní. Jde o efektivní nefarmakologickou metodu přípravy k porodu. Obvykle je maminka jeden den k plánovanému porodu přijata a druhý den porodí. Lékaři se co nejvíce snaží snížit počet nastřižení hráze při porodu.

Samozřejmostí je, pokud je miminko v pořádku a nevyžaduje akutní péči, poporodní bonding. Miminko se ještě před přestřihnutím pupeční šňůry přikládá na hruď matky a nechává se dotepat pupečník. Pokud je maminka po císařském řezu nebo z jiného důvodu nemůže své miminko přiložit na kůži, může ji zastoupit tatínek. Pupeční šňůru může přestřihnout tatínek nebo jiný doprovod maminky. Po příchodu na svět také následuje otisk nožičky miminka do pamětní kartičky. A každé dostává i pletenou čepičku, jako svůj vůbec první kousek oblečení.

„Možné jsou u nás i ambulantní porody. Po dohodě s dětským lékařem může maminka po několika hodinách od nekomplikovaného porodu odejít z nemocnice,“ upozorňuje lékařka.

O co největší zpříjemnění pobytu maminkám se pak snaží na stanici šestinedělí. Ustoupili tu od vážení miminka před kojením a po něm. Bylo to pro ženy stresující. Pokud je vše v pořádku, stačí vážení jednou za den, častěji pouze pokud se naskytne problém s kojením. Po porodu mohou maminky využít služeb laktační poradkyně či nutriční terapeutky. Pokud si nejsou jisté s kojením ještě v době pobytu na oddělení nebo i po odchodu domů, mohou poradkyni kontaktovat. Stejně tak nutriční terapeutku, která poradí se stravováním například po těhotenské cukrovce, při kojení, nedostatku železa a podobně. Obě služby jsou pro chomutovské rodičky zdarma.

O novopečené maminky je na oddělení velmi dobře postaráno. „Cílem je, aby si žena přinášela s sebou co nejméně věcí, protože kromě běžných potřeb nabízíme kruh na sezení po porodním poranění, moderní odsávačky mléka, hřejivé či chladivé polštářky, krémy na bradavky, zklidňující sprej na hráz a podobné nadstandardní pomůcky, k zapůjčení jsou kojící polštáře. Plánujeme i úpravu nemocniční stravy pro maminky, jelikož jde o specifickou skupinu pacientek se specifickými nároky na výživu,“ rekapituluje primář oddělení MUDr. Michal Zeman.

Úplnou novinkou na oddělení jsou od 17. října 2022 snídaně formou bufetu, podle přání rodiček. Navíc je trvale k dispozici kojící čaj a mléčné výrobky. Projekt bufetových snídaní prostřednictvím nutričních týmů realizuje Krajská zdravotní, a.s., od letoška postupně na gynekologicko-porodnických odděleních svých nemocnic. Maminky po porodu a hospitalizované těhotné pacientky je využívají již také v nemocnicích v Mostě a Děčíně.

Krajská zdravotní, a.s.