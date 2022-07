Výuční listy za vedení věznice předal 1. zástupce ředitele věznice plk. Bc. Jan Březina spolu s Vedoucím školského vzdělávacího střediska Mgr. Liborem Řezníčkem. Třídní učitelé oboru truhlář a elektrikář následně popřáli absolventům do dalších let hodně štěstí a také, aby získané dovednosti a znalosti uplatnili co nejdříve na trhu práce.

Od 1. září bude zahájena výuka v novém učebním oboru Elektrikář – silnoproud v počtu 14 žáků. (brv)