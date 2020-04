Je za námi další týden výuky v domácím prostředí. Tentokrát ten velikonoční. S příchodem hezkého počasí a vykukujícího sluníčka se výuka u některých žáčků začíná odsouvat a začínají být i trochu mrzutí, když mají psát úkoly, protože je to zdržuje od pracovních úkolů venku.

Velikonoční týden v I. B ZŠ Kadaňská. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

S tím souvisí i to, co dnes chci říct rodičům. Znovu Vám musím poděkovat za to, jak poctivě fungujete a jak to díky Vám všechno v rámci možností funguje. Nepolevujte, buďte důslední, i když svých dětiček máte mnohdy po krk. Domácí úkoly by neměly kazit náladu u Vás doma, nehádejte se kvůli nim. Z videí a fotografií nakonec vidím, že i přes občasná vztekání nad písankou, nebo čtením se u ostatních úkolů veselíte a užíváte si je. Tento týden jsme si ukázali, že se pod rouškou umíme usmívat tak širokým úsměvem, jak to jen jde. Zasadili jsme si osení, ozdobili si společně stoly a vázy vajíčky a beránky, upletli jsme si pomlázky, řekli jste mi i netradiční koledy. Přijali jste moje sportovní i hudební výzvy, moc jsem se u nich bavila a usmívala. Posílali jste krásná přáníčka, která mě postupně dojímala. Děkuji Vám za to. Doufám, že jste si o velikonočních prázdninách a svátcích odpočinuli a nabrali sílu na další vzdělávání, na další pokusy, na další výzvy, další hádanky, které startují štafetovým způsobem zase od úterý. Moc se na ně těším. Mějte se fajnově.