Po pětileté pauze se v sobotu 4. května vrátily Staročeské máje, tentokrát na téma Jarmark před 100 lety. Do kulturního domu ve Vejprtech se pestrým programem přišlo potěšit na 300 diváků, kterým v krásných staročeských krojích své umění předvedli tanečníci, zpěváci a ochotníci od malých dětí po dospělé.

Vejprtské Staročeské máje 2024 | Foto: Jitka Federselová

Již 11. ročník májových slavností pořádal místní divadelní spolek "Pauza na čaj" ve spolupráci ZŠ a MŠ Vejprty. Zahájení se neslo v tanečním duchu, kdy lidové tance předvedly nejprve děti, poté děvčata v krojích inspirovaných úrodnou Hanou a Slezskem.

Celé představení bylo zasazeno do kulis dobového tržiště začátku 20. stol., kde se odehrával příběh o zamilovaném preclíkáři, krásné hrnčířce a hastrmanovi, který o hrnčířku také usiloval. Poté, co si perníkář našel zpět cestu k srdci své milé, přišel na scénu potulný cirkus, jenž se mezi obecenstvem postaral o všeobecné veselí. Cirkusový principál uvedl kouzelníka, akrobatky, fakíra, siláka, ale také mořskou pannu. Jednotlivá umělecká vystoupení byla proložena vtipnými dialogy, zpěvem i přednesem staročeských říkadel a nechyběl ani prodejní stánek s koláčky a perníčky.

Na úplný závěr nastoupilo na scénu 64 tanečníků od 10 do 66 let, kteří plzeňských krojích zatančili Českou besedu. Všichni účinkující svá vystoupení nacvičovali ve svém volném čase a nadšeným divákům se postarali o skvělou zábavu a zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Bylo by moc hezké, kdyby se ve Vejprtech Staročeské máje staly opět tradicí a rozdávaly radost každý rok.

Jitka Federselová