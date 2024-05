Děti z Mateřské školy Blatenská v Chomutově měly ve čtvrtek 23. května příležitost se setkat s netradičním povoláním - včelařem. Kdybyste mohli být u nás ve školce a pozorovat to nadšení dětí a zájem. Jak poslouchaly bzučení včeliček v přenosném průhledném úle. Nejdřív obava, dodání odvahy a pohlazení včelky - trubce. Zjištění, jak je hebká, příjemná.

Včelař navštívil děti v chomutovské MŠ Blatenská. | Foto: Naděžda Randáčková

Včelař přiměřeně věku dětí povídal o včelkách, jak jsou pracovité, užitečné, i když jsou to velice drobní tvorečkové. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života včel.

Včelí úl je takové malé království a proto má svoji královnu. Ta je ze všech včeliček největší a každá královna se o své včeličky pečlivě stará a včeličky se zase starají o ni a poslouchají ji. Včeličky jsou moc pracovité a vzájemně si pomáhají, jsou na sebe moc hodné. Každá včelička má rozdělenou práci, vzájemně se domlouvají a pomáhají si. Každá dělá to, co jí jde nejlépe a co nejlépe umí. Malé včelky mají za úkol krmit miminka, která se líhnou z vajíček, a starají se o ně. Když včeličky povyrostou, mají větší sílu, a tak pomáhají při stavění včelích pláství.

Víte, kolik jedna včelka za svůj život vyprodukuju medu? Chcete to vědět? Představte si, že je to malá lžička. Kolik včeliček musí být, aby se naplnila sklenice medu, je až nepředstavitelné. A kolik toho včelička musí nalétat. No prostě přísloví „je pracovitý, jako včelička“ je opravdu na místě.

Možná, že po tomto setkání bude dětem ještě více chutnat chléb s máslem a medem, kdo ví.

Děkujeme panu včelaři z Vintířova u Kadaně za příjemné dopoledne.