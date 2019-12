Kde strávit poslední adventní víkend, kam vyrazit na Štědrý den a kde bude otevřeno o vánočních svátcích? Připravili jsme pro vás tipy pro závěr roku 2019 v Dolním Poohří.

Vánoční trh na náměstí v Chomutově | Foto: Město Chomutov/H. Fučík

Čtvrtý adventní víkend

- Na poslední adventní neděli se chystá na žateckém náměstí Svobody od 15 hodin program na ledové ploše a od 16 hodin zpěv koled v režii Žateckého okrašlovacího kolektivu.

- V Oblastním muzeu v Lounech oslaví poslední adventní neděli přípravou a ochutnávkami viktoriánských vánočních dobrot. Program, který doprovází vánoční výstavu, se koná od 10 do 15 hodin a naváže na něj koncert vánočních melodií v podání Josefa Bláhy a Marie Wiesnerové.

- Pohanské zvyky, spojené se zimním slunovratem, si můžete vyzkoušet v sobotu 21. prosince v Archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Čekají vás ukázky pravěkého vaření, bubnování a tvořivý program, otevřeno od 13 do 16 hodin.

- Kapří trh se zábavným programem pro děti bude otevřen v sobotu i neděli od 11 do 17 hodin v parku u radnice v Chomutově. V sobotu od 14 hodin tam navíc své umění předvedou ledosochaři. Po oba dny posledního adventního víkendu pokračují na náměstí 1. máje vánoční trhy s kulturním programem ve stanu.

- Také čtvrtou adventní neděli se můžete projít s průvodcem slavnostně vyzdobeným zámkem Červený Hrádek. Připraveno je pět adventních prohlídek od 13 do 19 hodin, rezervace míst je nutná.

- Netradiční čekání na Ježíška představuje návštěva Muzea československého opevnění na Kočičáku u Chomutova. Jak vypadaly Vánoce v zákopech, se dozvíte během vzpomínkové akce v neděli 22. prosince od 10 do 15 hodin.