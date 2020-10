Před 42 lety se odebral do leteckého nebe bývalý válečný letec 311. Čs. bombardovací perutě RAF Adam Šípek, který prožil část svého života na Chomutovsku.

Válečný letec Adam Šípek žil ve Výsluní a v Chomutově. Na snímku je zcela vlevo s osádku Jindřicha Beneše, se kterou útočil 5. května 1945 na ponorku. | Foto: sbírka Edvard D. Beneš

Narodil se 12. června 1912 v polské obci Lešnovice v okrese Grodek. Vyučil se kovářem a prezenční vojenskou službu vykonal u leteckého pluku č. 1 v Praze – Kbelích. Po obsazení zbytku Československa hitlerovským Německem odešel do zahraničního odboje. Dne 25. Června překročil hranice do Polska a stal se příslušníkem čs. vojenského legionu. Po vypuknutí války a pádu Polska přešel hranice do Rumunska, kde byl internován. Odtud se dostal do Francie, kde se přihlásil do čs. zahraničního vojska v táboře Agde. Byl zařaze do letecké skupiny jako mechanik. Po pádu Francie odplul s ostatními letci lodí General Chanza z francouzského přístavu Port Vendres přes Afriku, kde byla měsíční zastávka, do anglického Cardiffu.