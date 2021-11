Na středu 10. listopadu jsme se my, žáci 1. A, moc těšili a den strávený v prostorách SKKS nás rozhodně nezklamal.

V SKKS byla opravdu zábava aneb 1. A z Kadaňské se nenudí. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Toho rána jsme se potkali před školou už v půl osmé, abychom mohli pešky dojít ke galerii Lurago na představení ilustrátora Adolfa Dudka začínající v 8 hodin. Při svém programu nám ukázal knihy, k nimž vytvořil obrázky, seznámil nás se svou prací a používanými technikami i se nás snažil přesvědčit o tom, že kreslení není žádná věda. Je to velmi zábavný pán a při jeho show jsme se smáli od začátku do konce. Po tomto programu a svačině už na nás čekala milá pracovnice dětského oddělení knihovny, ve kterém nás přivítala. Vysvětlila nám, jak si můžeme půjčovat knihy, co se s nimi smí a nesmí dělat, ukázala nám prostory oddělení a mohli jsme si prohlédnout vše, co nás zajímalo.