Hned tři přechody pro chodce se podařilo nově nasvítit v kadaňské lokalitě Na Podlesí. Stalo se tak díky Nadaci ČEZ a jejímu grantu Oranžový přechod, který královskému městu přinesl 120 000 korun. Všechny přechody se nacházejí v těsném sousedství mateřské školy, přičemž hojně jsou pochopitelně využívány i žáky z nedaleké základní školy.

V královském městě u řeky Ohře přibyly další tři nové Oranžové přechody. | Foto: ČEZ, Ota Schnepp

„Komunikace jsou zde většinou jednosměrné, tudíž užší a přechody tím pádem kratší. O to více jsou ovšem pro děti nebezpečnější. Láká je to totiž k tomu, aby na ně vběhly, aniž by si před tím rozhlédly. Zvláště v době, kdy se již dříve stmívá a naopak později rozednívá je proto důležité, aby byly přechody dobře nasvíceny a všichni chodci na nich byli zavčasu vidět. Určitě to ocení rodiče, kteří vodí své ratolesti do mateřinky či třeba prvňáčky do základní školy,“ uvedl po přestřižení pásky Jiří Kulhánek starosta Kadaně.