V pondělí 11. září 1944 se nad Krušnými horami, na pomezí česko-německých hranic, střetla formace letounů B-17G Flying Fortress od 100. bombardovací skupiny („The Bloody Hundredth“), 3. bombardovací divize, doprovázená stíhacími P-51 Mustang od 55. a 339. stíhací skupiny 8. USAAF s formací německých záchytných stíhačů Me 109 a FW 190 od II.(Sturm) a III. Gruppe Jagdgeschwader 4. Došlo k bojům, při kterých bylo sestřeleno více než 50 strojů. Vzhledem k prudkosti bitvy dopadla většina sestřelených letadel na velice malém území českého a německého Krušnohoří. Tento slunečný zářijový den se zapsal do historie jako Černé pondělí nad Krušnohořím.

V sobotu 11. září jsme si připomněli 77. výročí letecké bitvy nad Krušnohořím. Kvůli pandemickým omezením to byla velmi malá, spíše komorní událost, bez programu pro veřejnost. Přesto jsme dodrželi tradici položení květin k pomníku ve 12.05 hodin, tedy v čase, kdy byla podle oficiálních záznamů zahájena hlavní fáze bitvy.

