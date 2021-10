V barokním kostele svatého Ignáce z Loyoly v Chomutově se kompletovala část varhan, kterou městu navrátilo pražské Karolinum. Práce provádí varhanář Josef Hroch.

V kostele svatého Ignáce se kompletují varhany z Karolina. | Foto: Město Chomutov

V dubnu letošního roku se do chomutovského kostela svatého Ignáce vrátily po 73 letech barokní varhany z první poloviny 18. století, které v něm byly umístěny až do roku 1948. Stroj k varhanám zůstává dál v pražském kostele sv. Vojtěcha, avšak barokní skříň již nyní přijel do Chomutova sestavit varhanář Josef Hroch ze Zábřehu.