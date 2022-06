Cituji režisérku Lídu Engelovou: „V patnáctitisícovém Klášterci nad Ohří vybudovali ve zdech bývalého kulturáku typu sorely nové divadlo pro cca 350 diváků a Divadlo Violka (se souhlasem Violy) - kopii pražské Violy pro 80 diváků. V domě mají dále novou knihovnu, kde se s knížkou v ruce dá vyjít na terasu a koukat na Doupovské vrchy, všeliké klubovny pro seniory, učebny pro jazyky a ostatní, výtvarné dílny, zkušebnu pro kapely, prostory pro dětské kroužky všeho druhu, atd. A protože šéfem tam je profesionální divadelník a místostarostou vzdělaný člověk odevzdaný pro kulturu, kteří se dohodli kde má být umístěn každý hřebík, vypadá to tam, jak říká naše Lilian Malkina, jako v nejlepších domech Londýna. To jest tradičně, ale zcela moderně, zkrátka správně. Shodou náhod si pro zahájení ve velkém sále vybrali před časem Začínáme končit z Kalichu a předevčírem jsme otevírali Violku Čechovem (Když teče do bot), takže jsem kmotrou obého. Myslím, že diváci Violky většinou netušili nic o Viole a prvních deset minut nevěřícně zírali na styl představení, na herce a hlavně na Čechova. A pak byli - na to je hezké slovo - šťastní."