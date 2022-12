Od informací po energii

V první fázi projektu proběhla informační kampaň zaměřená na občany, aby věděli, proč se vyplatí kuchyňský odpad třídit, a co se s ním bude dít. Poté občané Klášterce získali soupravu na třídění kuchyňských odpadů. Rozdalo se jich téměř devět set! Součástí soupravy jsou perforované košíky, rozložitelné sáčky, a také přehledná informační brožura, jak při třídění postupovat. Po naplnění sáčků v košících vysypou občané odpad do nejbližší velké popelnice k tomu určené. Samotný odpad z kuchyně se pak sváží do bioplynové stanice Ahníkov, kde se odpad promění na energii.

Méně odpadu, vyšší efektivita

„Věříme, že se nový přístup k třídění kuchyňských odpadů promítne do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady a zároveň díky tomu město vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky,“ vysvětluje David Kodytek, místostarosta města Klášterce nad Ohří, a doplňuje: „Těší nás také, že se odpad dále využije v bioplynové stanici.“

O společnosti JRK

Klášterci nad Ohří je při realizaci a návrhu proměny odpadového hospodářství komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec. Více na www.meneodpadu.cz

Filip Poštulka – mediální zástupce JRK