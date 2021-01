„Očkování, které je, upozorňuji, zcela dobrovolné, proběhne v několika vlnách. Všechny, kteří byli dnes, čeká za dvacet jedna dní druhá část, stejné časové rozmezí to pak bude u klientů a zaměstnanců v následujícím týdnu,“ vypočítává cykly ředitelka zařízení Lenka Raadová a zároveň vysvětluje rozdělení jednotlivých časových úseků, „samozřejmě, nejlepší by bylo udělat vše naráz, stav se nicméně odvíjí od zaslaných dodávek z krajských zásob. Rozhodně jsme ale rádi, že se vůbec začalo a tímto zároveň velmi děkuji za spolupráci a profesionální přístup kadaňské nemocnice.“

Očkovací premiéra se v Domově nesla v poklidném duchu. Nenastaly žádné komplikace, u nikoho se po aplikaci neobjevily žádné potíže. To ostatně vždy třicet minut hlídal přímo lékař nebo ošetřovatelský personál.

Na očkování můžeme mít, a jistě i máme, každý svůj názor. Můžeme být pro, můžeme být proti, s ohledem na již zmíněnou dobrovolnost je v konečném důsledku finální rozhodnutí věcí každého člověka. Ale… „Já sama za sebe jsem, co se týká všech možných očkování, byla vždy opatrná. Nyní je to ovšem jiná situace, neváhala jsem ani pět vteřin. Zažíváme neuvěřitelnou dobu, tedy jestliže je očkování cestou, tak ano. Přála bych si, aby se Domov vrátil co nejrychleji do svého normálního chodu. Aby se klienti a jejich příbuzní mohli opět volně setkávat, abychom mohli opět vítat hosty, aby u nás opět běžely aktivity v plné síle. Přála bych si, aby naši senioři znovu prožívali svůj bezstarostný podzim života,“ usměje se závěrem šéfka zařízení.

Zdeněk Moravec - PR a projektový manažer MěSSS Kadaň