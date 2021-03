V Kadani péči o předškoláky rodičů vybraných profesí zajišťuje MŠ Hvězdička

Mateřská škola Hvězdička byla v Kadani po dohodě se zřizovatelem určena hejtmanem Ústeckého kraje k vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 6 let po dobu nouzového stavu. Pokud spadáte do seznamu státem vybraných povolání (k nahlédnutí zde: www.mshvezdicka.eu/?p=4772) a potřebujete zajistit nutnou péči, můžete se přihlásit na e-mailovou adresu mshvezdicka@seznam.cz.

Mateřská škola Hvězdička v Kadani. | Foto: MŠ Hvězdička Kadaň