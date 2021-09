Císařský den se v Kadani bohužel neodehraje ani v roce 2021. Plánovaný byl na sobotu 28. srpna na Mírovém náměstí. Přestože se zvláště venkovní kulturní život pomalu vrací do normálu, existují akce, které svým významem a s ním spojenou vysokou návštěvností znamenají násobně větší epidemiologické riziko, zejména riziko přenosu nechtěných mutací mezi obyvatele na konci období letních dovolených.

V Kadani Císařský den nebude ani letos. | Foto: Město Kadaň

Jsme určitě rádi, že Císařský den patří v kategorii středověkých slavností mezi rodinné stříbro regionálního až celostátního významu. Na druhou stranu v současné době je to překážka, kterou nelze překonat bez toho, aby to neohrozilo zdraví nejen návštěvníků, ale i jejich rodin, přátel a spoluobčanů. S lítostí jsme nuceni oznámit, že již druhý rok po sobě Císařský den bude po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí zrušen a všichni věříme, že se císař Karel se svojí družinou s o to větší slávou vrátí do Kadaně v roce 2022, přesně 665 let po historické události, kterou připomíná.