Dále vyzýváme občany, aby nepředkládali volně krmivo kočkám, které žijí divoce na území města. Takto předkládané krmivo slouží jako zdroj potravy holubům a potkanům, jejichž populace se snaží město už několik let redukovat (odchyty holubů, plánované pravidelné deratizace apod.).

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.