U příležitosti koncertu zavítá do Jirkova na svou další očkovací zastávku OČKOBus Ústeckého kraje. V něm bude možnost se nechat očkovat proti covid-19, a to vedle náměstí Dr. E Beneše, kde bude probíhat koncer Hornické kapely Severočeských dolů. Ústecký kraj nabízí očkování v obcích a regionech s nízkou proočkovaností a také u příležitosti konání specifických akcí, jao jsou výstavy, veletrhy a podobně. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.