Paní učitelka Kárová nás rozdělila do pěti skupinek po čtyřech, pak nám odlila trošku octa do odměrného válce. Do balonku jsme si dali tři čtvrtě lžičky jedlé sody. Do zkumavky cca 2cm (od oka) octa. Balonek jsme si navlékli na zkumavku tak, aby tam nespadla ta jedlá soda, byli jsme připraveni zahájit chemickou reakci. Tu jsme provedli tak, že jeden ze skupiny držel balonek a druhý ze skupiny překlopil balonek s jedlou sodou. Začalo to bublat, tvořily se tam bublinky, v tu chvíli se začal balonek nafukovat, protože se do balonku uvolnil oxid uhličitý. Jedné skupince se to nepovedlo, protože měla balonek děravý, takže pokus musela zopakovat znova, byla to pro celou třídu výhoda, protože viděla celou tu reakci pomaleji než ve vlastních skupinkách. Hodina uběhla a nás to všechny zase moc bavilo!