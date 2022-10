V únoru letošního roku byla organizací W&Art vyhlášena výtvarná soutěž Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050. Žáci pěti chomutovských škol (ZŠ Palachova, ZŠ Kadaňská, ZŠ Zahradní, ZŠ Na Příkopech a ZUŠ T. G. Masaryka) se do tohoto výtvarného projektu k předsednictví ČR v Radě EU zapojili stejně jako do předešlého projektu v roce 2020, který nesl název Nezapomeneme a jehož nosným tématem byla 2. světová válka a holocaust.

„Celkem 5 prací postoupilo do celorepublikového finále, ale konečné výsledky ještě neznáme. Můžeme jen doufat, že se nám povede podobný úspěch, jako s výtvarnou soutěží Nezapomeneme, kdy výtvarná díla chomutovských žáků byla vybrána jako součást putovní výstavy, která navštívila například Paříž, New York či Moskvu“, uvádí Martina Kalová, vedoucí odboru školství.

Žáky, jejich rodiče i učitele přivítal v Galerii Lurago Milan Märc, náměstek primátora pro oblast školství. „Když jsem si prohlížel obrazy našich dětí, tak mne potěšilo, že Evropu v roce 2050 vidí optimisticky – bez konfliktů a válek, ale se spoustou zeleně,“ uvedl Märc, který zástupcům škol předal dárky pro děti, jejichž díla jsou v galerii nyní vystavena.

Vernisáž doprovodilo pěvecké vystoupení žákyň ZUŠ T. G. Masaryka. Barbora Mašlová zazpívala píseň Svítá nám z pohádky Na vlásku, Ellen Salvequartová píseň Andělskej flám a Barbora Pinkrová píseň Next to me od zpěvačky Emeli Sandé.

Výstava dětských výtvarných prací potrvá v Galerii Lurago do 31. října. Dne 22. listopadu se pak uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů této evropské výtvarné přehlídky v Karolinu na Univerzitě Karlově v Praze při příležitosti evropské konference.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova