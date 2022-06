Slavnostního dne se v Chomutovské knihovně zúčastnilo na 70 návštěvníků. Vernisáž zahájil předseda Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko Milan Märc. Ve své řeči vyzdvihl potřebu dětí podílet se na více projektech, které jim dělají radost a zaměřují se na rozvoj dětské fantazie. První ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska měl za úkol vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti většinou nakreslily 2 obrázky.

„První obrázek znázorňuje, co vidí, když se podívají z okna a druhý obrázek, co by chtěli vidět, když se podívají z okna,“ doplnila manažerka svazku Lenka Kynčilová, zároveň poděkovala všem dětem, rodičům i učitelům a všem, kteří se na výtvarné soutěži podíleli a pozvala zúčastněné na odpolední divadlo.

Do soutěže se přihlásilo skoro 2 tisíce dětí z 27 mateřských škol a 12 základních škol na Chomutovsku. „Postupně jsme navštívili všechna školská zařízení a všem dětem, které se do soutěže zapojily, osobně předali drobnou odměnu jako poděkování za krásné obrázky“, dodává Gabriela Rousková, odborný garant soutěže. Na vernisáži byli vyhlášeni a odměněni absolutní vítězové z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol, kteří vzešli z hodnocení veřejnosti na webových stránkách: www.dso-chomutovsko.cz.

Atmosféra na vernisáži byla velmi příjemná. Ceny na dětských tvářičkách vykouzlily úsměv, velká radost také byla z obrovské medaile. Děti i jejich doprovod si užili i venkovní divadlo. Zasmáli se děti i dospěláci, z některých se dokonce na chvilku stali herci. Na výstavu jste všichni srdečně zváni, je opravdu na co se dívat. Uvidíte zde všechny dětské práce i ty, které nebyly vybrány k hodnocení na webu. Výstava je k vidění do 31. srpna.

Gabriela Rousková - odborný garant MA21, DSO Chomutovsko