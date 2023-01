„Jízda Tří králů se v Chomutově pořádá tradičně, avšak v letošním roce do ní chceme zapojit chomutovské rodiny s dětmi, kdy nám pomohou světýlky vytvořit kometu, která bude Tři krále na koních doprovázet na jejich cestě,“ vysvětluje Marie Heřmanová, pořadatelka soutěže Rodinné zápolení, jehož dvanáctý ročník bude zahájen právě touto akcí.

„Samotný světelný průvod vedený výpravou na koních bude pro děti určitě krásným zážitkem, takže rodiče by neměli zapomenout děti i sebe vybavit roztodivnými světýlky, aby vytvořili efekt komety. V cíli průvodu, kterým je hudební altán v městském parku, však bude na ně navíc čekat uvítání vedením města, andělské taneční vystoupení a účastníci průvodu by si měli i natrénovat tradiční píseň My tři králové jdeme k vám, která tam sborově zazní,“ dodává Heřmanová. V městském parku bude zároveň probíhat i Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Chomutov.

Průvod Tří králů a komety se vydá na svou pouť v pátek 6. ledna v 16 hodin od spodní brány zooparku v Přemyslově ulici a přes Stromovku, Škroupovu a Gutenbergovu ulici zamíří do městského parku.

„Průvod bude při své cestě křižovat ulice Čelakovského a následně Zborovskou, proto bychom chtěli poprosit řidiče o shovívavost, kdy po dobu trvání průvodu bude městskou policií průjezd těmito ulicemi vždy na několik minut pozastaven, aby byla zajištěna bezpečnost lidí,“ dodává Heřmanová.

Soutěž pro rodiny s dětmi Rodinné zápolení se v Chomutově bude pořádat již podvanácté. Všechny rodiny – nejen ty chomutovské – se do něj mohou přihlásit na webu www.rodinnezapoleni a svou účastí na jednotlivých akcích soutěžit o hodnotné ceny, o které se losuje vždy v závěru roku. (luk)